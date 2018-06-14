ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

انسحاب ماريا شارابوفا وماديسون كيز من بطولة برمنجهام للتنس

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
رويترز
انسحبت ماريا شارابوفا وماديسون كيز من بطولة برمنجهام للتنس لاستعادة نشاطهما من أجل المشاركة في ويمبلدون.

وقالت شارابوفا الفائزة بلقب ويمبلدون في 2004 إنها بحاجة للراحة بعد وصولها إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة.

وغابت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 31 عاما عن ويمبلدون في 2016 بعد إيقافها بسبب المنشطات وفي العام الماضي كانت تعاني من إصابة في الفخذ.

وأضافت شارابوفا في بيان "أنا بحاجة للعناية بجسدي والتأكد من أن أكون بحالة جيدة. في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل هذا".

وستغيب الامريكية كيز (23 عاما) عن برمنجهام بسبب مشكلة في البطن.

ترشيحاتنا

شاهد.. المران الختامي لمنتخب روسيا استعدادا لمواجهة السعودية

التليفزيون المصري يؤكد بث 22 مباراة من كأس العالم أرضيا.. فيديو

وزير الخارجية الأمريكي لـ صحفي: أسئلتك سخيفة ومثيرة للسخرية

شاهد.. فضيحة تلاحق حكم مباراة السعودية وروسيا قبل كأس العالم

انسحاب ماريا شارابوفا وماديسون كيز من بطولة برمنجهام للتنس

تشجيع وخفة دم ..المصريون يدعمون المنتخب على هاشتاج روسيا 2018

مصطفى بكري: هناك مفاجآت مهمة في التشكيل الوزاري الجديد اليوم

تعديلات على المخطط العالمي لـ«مثلث ماسبيرو»

ستيفانو غابانا يسخر من سيلينا جوميز ويلقبها بالقبيحة

إيران تعترف بتورطها في هجمات الـ 11 من سبتمبر

كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

توفيق عكاشة: دعم السلع حرام دينيا ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟