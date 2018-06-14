انسحاب ماريا شارابوفا وماديسون كيز من بطولة برمنجهام للتنس

انسحبت ماريا شارابوفا وماديسون كيز من بطولة برمنجهام للتنس لاستعادة نشاطهما من أجل المشاركة في ويمبلدون.



وقالت شارابوفا الفائزة بلقب ويمبلدون في 2004 إنها بحاجة للراحة بعد وصولها إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة.



وغابت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 31 عاما عن ويمبلدون في 2016 بعد إيقافها بسبب المنشطات وفي العام الماضي كانت تعاني من إصابة في الفخذ.



وأضافت شارابوفا في بيان "أنا بحاجة للعناية بجسدي والتأكد من أن أكون بحالة جيدة. في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل هذا".



وستغيب الامريكية كيز (23 عاما) عن برمنجهام بسبب مشكلة في البطن.