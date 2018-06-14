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أخبار العالم

اليابان تسعى لعقد قمة بين شينزو آبي ورئيس كوريا الشمالية

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال مصدر حكومي ياباني، اليوم الخميس، إن الحكومة اليابانية ترتب لعقد قمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في شهر سبتمبر المقبل في روسيا، بعدما أن أبدى الزعيم الكوري الشمالي استعداده للقاء رئيس وزراء اليابان خلال القمة التي عقدت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين بسنغافوره. 

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، عن المصدر قوله، إن شينزو آبي وجونج أون قد يجتمعان على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الياباني هذا المنتدى ، فيما وجهت روسيا بالفعل دعوة للزعيم الكوري الشمالي للمشاركة في المنتدى.

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اليابان تسعى لعقد قمة بين شينزو آبي ورئيس كوريا الشمالية

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