الولايات المتحدة تعد بتنظيم كأس عالم مختلف عن بطولة 1994

تعود بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى الولايات المتحدة بعد غياب 32 عاما عن أول بطولة استضافتها البلاد ووعد المنظمون أن تمثل نسخة 2026 تجربة مختلفة تماما للجماهير التي ستتوافد لحضور الحدث.



وفازت الولايات المتحدة بالاشتراك مع المكسيك وكندا بحق استضافة نسخة 2026 من كأس العالم في تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في موسكو امس الاربعاء بعد تفوق ملف امريكا الشمالية المشترك على المغرب.



ورغم أن المكسيك لها باع طويل في تاريخ كرة القدم اضافة لدوري محلي مستقر منذ فترة طويلة كما انها استضافت كأس العالم مرتين عامي 1970 و1986 إلا أن الولايات المتحدة لا يزال ينظر إليها على أنها حديثة العهد بكرة القدم.



وحققت نسخة 1994 أرقاما قياسية لا تزال باقية حتى الآن على صعيد الحضور الجماهيري بفضل الملاعب الضخمة التي عادة ما تستضيف مباريات دوري كرة القدم الأمريكية لكن من سافر إلى الولايات المتحدة خلال البطولة لاحظ أن السكان المحليين لم تكن لهم معرفة كاملة برياضة كرة القدم.





وبعد عامين من بطولة 1994 انطلق الدوري الأمريكي للمحترفين وزادت عدد الأندية المشاركة لتصل إلى 23 فريقا تنتمي لاندية تمثل كافة أنحاء البلاد فضلا عن أندية من كندا.



وفشل المنتخب الأمريكي في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق اليوم الخميس في روسيا لكن ذلك كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لفريق شارك في كافة نسخ البطولة منذ 1990 وبلغ دور الثمانية في 2002.



وربما يكون الشيء الأكثر حسما أن الأمريكيين لم يعودوا منعزلين عن مجريات اللعبة في العالم حيث يشاهد الآلاف منهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وزادت معرفتهم باللعبة والمواهب الكبيرة.



وكان الأمريكي سونيل جولاتي، نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأمريكي للعبة حتى سنوات مضت، ضمن المشاركين في تنظيم نسخة 1994 وقال إن ضيوف بطولة 2026 سيجدون جمهورا أكثر دراية باللعبة.



وقال جولاتي لرويترز "لا أعتقد أن هناك أي شك في أن الجمهور الأمريكي صار أكثر وعيا ودراية بكرة القدم بسبب كأس العالم 1994 أو لوجود دوري المحترفين الحالي أو مشاهدة كرة القدم عبر شاشات التلفزيون والتغييرات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي ما سهل هذا الأمر.



ويعتقد كارلوس كورديرو الرئيس الحالي للاتحاد الأمريكي للعبة أن كأس العالم 2026 ستكون بمثابة "ضوء البرق" لرياضة كرة القدم في الولايات المتحدة.



وأضاف "ستشكل هذه البطولة نوعا من التحول بالنسبة للعبة لأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم الآن بين الثامنة والعاشرة و12 عاما يمكنهم أن يحلموا باللعب في المنتخب الوطني".



ويعتقد فيليب موجي، الأمين العام لاتحاد دول امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أن القرار الذي اتخذ اليوم سيمثل دفعة هائلة للعبة في الولايات المتحدة.



وقال "أعتقد أن بطولة 1994 اظهرت ما يمكن أن تفعله كأس العالم في الولايات المتحدة. أعتقد أنه خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون هناك نمو هائل ليس فقط في المواهب ولكن في منظور وطريقة تفكير الجماهير"