رئيس كوريا الجنوبية: قمة ترامب وجونج أون حققت إنجازا تاريخيا

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم، إن قمة 12 يونيو بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حققت إنجازا تاريخيا كبيرا لإنقاذ العالم من إمكانية نشوب حرب وفتح عصر السلام والازدهار المشترك.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن جيه - إن اجتمع، صباح اليوم في القصر الرئاسي، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصل إلى سول أمس الأربعاء لشرح نتائج القمة ومناقشة إجراءات المتابعة، بعد أن رافق ترامب خلال قمة 12 يونيو في سنغافورة.



وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أن هناك تقييمات مختلفة حول إنجازات القمة، إلا أنه من المهم أنها أخرجت الولايات المتحدة واليابان والصين وغيرها من العالم بأسره من إمكانية نشوب حرب والتهديدات النووية والصاروخية، وهذا أمر ذو قيمة عالية.