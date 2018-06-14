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أخبار العالم

مليشيات الحوثي تعترف بمقتل اثنين من قادتها فى مواجهات الحديدة

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعترفت ميليشيات الحوثي بمقتل اثنين من كبار قادتها الميدانيين في عملية "النصر الذهبي" لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غربي اليمن.

ونعى ناشطون حوثيون المدعو العميد علي ابراهيم محمد المتوكل، الذي ذكروا أنه قتل في جبهة الساحل الغربي.
وأفادت مصادر حوثية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم ، أنه كان قد تم تكليف المتوكل - الذي يقود إحدى كتائب ما تسمى "الحسين" التابعة للميليشيات - بالقتال في مطار الحديدة، وأكدت المصادر مقتله مع عدد من عناصره خلال المواجهات الميدانية مع قوات الجيش الوطني والمقاومة، على مشارف مطار الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن المتوكل من بين القيادات الحوثية التي تلقت تدريباتها في إيران ودرس هناك لمدة 10 سنوات. ومنذ الانقلاب، ظل يتنقل لقيادة عدة جبهات لإسناد الميليشيات في المناطق التي تشهد فيها هزائم ميدانية.

من جانبه، قال مصدر عسكري إن قائد جبهة الحوثيين في منطقة المنظر جنوب مطار الحديدة العقيد علي حسين المراني،المكنى "أبو منتظر"، قتل مع 13 آخرين من عناصر الميليشيات خلال المواجهات.

وكشفت مصادر محلية في مدينة الحديدة عن قيام ميليشيات الحوثي بتفخيخ ميناء الحديدة ومختلف المنشآت التابعة له تمهيدا لتفجيره في حال تقدم قوات الشرعية والتحالف لطردها منه.
ويواصل الجيش الوطني والمقاومة، وبإسناد من قوات التحالف تقدمه الميداني على مشارف مطار الحديدة بعد تحرير وتأمين مناطق واسعة على طريق المطار، ضمن عملية "النصر الذهبي" التي انطلقت فجر أمس الأربعاء لتحرير مدينة وميناء الحديدة، في ظل انهيار واسع في صفوف الحوثيين، وفق مصادر ميدانية.

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