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أخبار العالم

برلماني روسي: ترامب لن يستطيع سحب قوات أمريكا من كوريا الجنوبية

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال أليكسي بوشكوف عضو مجلس الشيوخ الروسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون بوسعه سحب القوات الأمريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية، حتى لو أراد ذلك.

وكتب بشكوف تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس "ترامب يريد سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية؟ لن يستطيع حتى لو أراد ذلك".

كان ترامب قد أعلن، أمس الأول الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب مباحثات القمة الأمريكية-الكورية الشمالية بسنغافوره، أن واشنطن ستتوقف عن تنفيذ أية مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية، طالما بقيت المفاوضات مع كوريا الشمالية جارية في الاتجاه الصحيح.

وتعد قمة ترامب - كيم جونج أون التاريخية التي عقدت يوم الاثنين الماضي في سنغافورة هي أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونج يانج النووية.

وعقب القمة أعلن ترامب التوقيع على وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية ستبدأ بسرعة كبيرة، بينما وصف كيم جونج أون الوثيقة الختامية بأنها بداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

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