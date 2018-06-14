ميركل تتوقع زيادة مطردة في الإنفاق العسكري الألماني

توقعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيادة مطردة في الإنفاق العسكري الألماني في السنوات القادمة تمشيا مع تعهد بلادها بالالتزام بهدف حلف شمال الأطلسي المتمثل في التحرك صوب إنفاق اثنين في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2024.



وقالت ميركل للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل "هذا سينعكس على ما أعتقد على ميزانية 2018 وفي الأعوام التالية".



وبعد سنوات من خفض الإنفاق، تقع ألمانيا تحت ضغط متزايد من واشنطن والأعضاء الآخرين بحلف شمال الأطلسي لزيادة إنفاقها العسكري على نحو أسرع لمواجهة روسيا التي تعمل على توسيع نفوذها.



وتقضي خطة الميزانية الحالية بزيادة الإنفاق العسكري الألماني إلى 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 على أن ينخفض بعد ذلك. ويقاوم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط والشريك الأصغر في حكومة ميركل الائتلافية أي زيادات أخرى.