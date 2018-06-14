الريال يتجاوز واقعة الفاكس ويجهز مبلغا خرافيا لضم دي خيا

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي ونجم نادي توتنهام الإنجليزي ، كريستين إريكسن.





وذكر موقع "جول" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن ريال مدريد متفائل بإمكانية الحصول على توقيع الحارس الأسباني ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد دي خيا، مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 100 مليون جنية إسترليني، أو ما يعادل 134 مليون دولار أمريكي.





وأضاف الموقع أن النادي الملكي يتطلع إلى مبادلة الحارس الإسباني بحارسه الكولومبي، كيلور نافاس خلال الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشار الموقع إلى أن عقد دي خيا ينتهي عام 2020، وعدم تمديد عقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، جعل رئيس النادي الإسباني، فلورينتينو بيريز، متفائلا بإمكانية جلبه إلى سنتياجو برنابيو.



