مصر تستغل ظهور النجوم للترويج للسياحة خلال مباريات المونديال

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن العمل فى الحملة الترويجية المقرر اطلاقها فى كأس العالم يجرى على قدم و ساق عبر فرق عمل تعمل بشكل حرفى تهدف للوصول بمصر بشكل يليق بها مؤكدة أن كأس العالم هو الحدث الاكبر.



واشارت وزيرة السياحة فى تصريحات صحفية الى أن ايجابيات الحملة الترويجية ليس فقط السوق الروسى بل ستطال أسواق جديدة بالاضافة الى استهداف شرائح عمرية مختلفة.



وأوضحت الوزيرة الى انه سيتم استغلال تواجد النجوم ومشاهير العالم أثناء المباريات وظهورهم بجوار اللفتات الدعائية لمصر للترويج للمقصد المصرى وهو حق أصيل لنا .

