ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر تستغل ظهور النجوم للترويج للسياحة خلال مباريات المونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:41 م
وزيرة السياحة الدكتورة
وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
محمد الاسكندرانى
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن العمل فى الحملة الترويجية المقرر اطلاقها فى كأس العالم يجرى على قدم و ساق عبر فرق عمل تعمل بشكل حرفى تهدف للوصول بمصر بشكل يليق بها مؤكدة أن كأس العالم هو الحدث الاكبر.

واشارت وزيرة السياحة فى تصريحات صحفية الى أن ايجابيات الحملة الترويجية ليس فقط السوق الروسى بل ستطال أسواق جديدة بالاضافة الى استهداف شرائح عمرية مختلفة.

وأوضحت الوزيرة الى انه سيتم استغلال تواجد النجوم ومشاهير العالم أثناء المباريات وظهورهم بجوار اللفتات الدعائية لمصر للترويج للمقصد المصرى وهو حق أصيل لنا .

ترشيحاتنا

شاهد .. لقطة تاريخية لشيخ كويتي في كأس العالم

هاني أبو ريدة يعلن: كوبر يجدد تعاقده مع المنتخب بعد كأس العالم

ناقد رياضى: مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواى بشرى سارة.. فيديو

ميدو يتوقع نتيجة مباراة افتتاح المونديال بين روسيا والسعودية

انهيار تطبيق واتس آب فى معظم مناطق العالم

بوسي شلبي في إطلالة جديدة تشبه الفنانة أحلام.. صور

الريال يتجاوز واقعة الفاكس ويجهز مبلغا خرافيا لضم دي خيا

نجم إنجلترا الشاب يتعافى من الإصابة ويصف رونالدو بالنكتة

زوج يقطع لسان حماته بالسويس لخلافات شخصية

ننشر تشكيل الحكومة الجديدة .. وأسماء الوزراء الجدد

الموقف الشرعي لمن في فمه أكل وسمع أذان الفجر

بيومي فؤاد: أول مرة أقدم دورا تراجيديا في السينما ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟