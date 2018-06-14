وزير خارجية أمريكا: زعيم كوريا الشمالية يريد نزع السلاح النووي سريعا

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفهم ضرورة نزع السلاح النووي، ويريد تحقيق ذلك بسرعة.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن بومبيو - في مؤتمر صحفى مشترك عقد أعقاب اجتماع بينه وبين وزيرى الخارجية الكوري الجنوبي كانج كيونج-هوا والياباني تارو كونو بمقر وزارة الخارجية في سول - قوله"إن تخفيف العقوبات المفروضة على الشطر الشمالي سيأتي بعد تحقيق نزع السلاح النووي الكامل".



وأكد أن قمة سنغافورة "نقطة تحول" في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن التفكيك النووي هو "إجراء" قائم على التنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان.

