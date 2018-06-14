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أطعمة تزيد وزنك وتصيبك بالكوليسترول .. تعرف على أخطرهم

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
إذا كنت تبحثين عن الرشاقة بعد رمضان والحصول على قوام مثالى يجب عليك الإبتعاد عن تناول بعض الأطعمة لأنقاص وزنك والحصول على قوام مثالى والابتعاد عن سبح الكوليسترول، ويقدم موقع هيلث كير الأمريكى أبرز هذه الأطعمة وأخطرها، حيث ضمت القائمة ....

- اللحوم الحمراء.. غنية بالكوليسترول وتساعدكِ على زيادة الوزن بشكل كبير

- المكسرات ..تحتوى على كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة ننصحكِ بالاكتفاء بـ ٥ حبات فقط في اليوم.

- الأرز الأبيض.. تتمثل إشكالية هذا الأكلة في عدم احتوائها على ألياف تُشعر من يتناولها بالشبع سريعًا وهو ما يفسر سبب تناول كميات كبيرة منه.

-البطاطس.. من المأكولات الغنية بالبروتين والألياف والتي تقف وراء زيادة الجسم بنسبة كبيرة ستجدين معها حتمًا صعوبة في الفقدان.

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