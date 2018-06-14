مورينيو واثق من تألق إنجلترا في مباريات كأس العالم

أعلن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن ثقته فى تألق منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بسبب خبرة اللاعبين الموجودين في التشكيلة الحالية.



وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية "إنجلترا تملك مجموعة جيدة من اللاعبين الشبان أصحاب الخبرة وكلهم يلعبون في أقوى بطولة في العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكل اللاعبين يلعبون لأفضل الأندية ويملكون خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا وهو ما يمثل أعلى مستويات كرة القدم بكل تأكيد".



وأشار مورينيو إلى أن البرازيل وألمانيا تمتلكان أكثر التشكيلات المتوازنة وتوقع ألا تشهد البطولة التي تنطلق اليوم في روسيا مفاجأة فيما يتعلق بالمنتخب الفائز.



وقال "إنهما يمتلكان تشكيلتين جيدتين لكن التشكيلات الجيدة لا تصنع فريقا جيدا... (لكن) لا أعتقد أن المنتخبات غير المرشحة ستحقق مفاجأة كبيرة. في النهاية المنتخبات الكبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا ستتنافس على اللقب".