ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مورينيو واثق من تألق إنجلترا في مباريات كأس العالم

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:36 ص
جوزيه مورينيو مدرب
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد
رويترز
أعلن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن ثقته فى تألق منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بسبب خبرة اللاعبين الموجودين في التشكيلة الحالية.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية "إنجلترا تملك مجموعة جيدة من اللاعبين الشبان أصحاب الخبرة وكلهم يلعبون في أقوى بطولة في العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز وكل اللاعبين يلعبون لأفضل الأندية ويملكون خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا وهو ما يمثل أعلى مستويات كرة القدم بكل تأكيد".

وأشار مورينيو إلى أن البرازيل وألمانيا تمتلكان أكثر التشكيلات المتوازنة وتوقع ألا تشهد البطولة التي تنطلق اليوم في روسيا مفاجأة فيما يتعلق بالمنتخب الفائز.

وقال "إنهما يمتلكان تشكيلتين جيدتين لكن التشكيلات الجيدة لا تصنع فريقا جيدا... (لكن) لا أعتقد أن المنتخبات غير المرشحة ستحقق مفاجأة كبيرة. في النهاية المنتخبات الكبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا ستتنافس على اللقب".

ترشيحاتنا

راندا العدوي: كأس العالم فرصة لترويج سياحة مصر أمام 2 مليار مشجع

اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور

قرار جمهورى بنزع ملكية عقار واعتباره من المنفعة العامة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام ؟

اشتعال سفينة عسكرية إماراتية على ساحل الحديدة باليمن بهجوم حوثي

رئيس كوريا الجنوبية: قمة ترامب وجونج أون حققت إنجازا تاريخيا

كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو

عراك دموي ونادر بين سمكتي قرش في قلب البحر.. فيديو

الادعاء في لوس أنجلوس ينظر قضية اعتداء جنسي ضد سيلفستر ستالون

برلماني يطالب بالتحقيق في اتهام المستشفيات الخيرية بتبديد أموال التبرعات

توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام ..صور

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

فيديو

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت
توفيق عكاشة يطالب بمحاكمة عبدالناصر والسادات ومبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو
توفيق عكاشة يكشف من تقدم ضده بشكوى في شهادة الدكتوراه ..فيديو
كأس العالم.. القناة الأولى تعلن رسميا جدول المباريات المذاعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟