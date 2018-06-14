نجم إنجلترا الشاب يتعافى من الإصابة ويصف رونالدو بالنكتة

أكد نجم المنتخب الإنجليزي اللاعب الشاب، ماركوس راشفورد، أنه سيكون لائقا لخوض مباريات كأس العالم، بعد تعرضه للإصابة خلال التدريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وذكرت صحيفة "مانشيستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية، أن المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، لإصابة في الركبة، الإثنين الماضي، ولم يشترك بتدريبات الأمس الأربعاء ومع ذلك فإن الإصابة لا تبدو خطيرة للغاية، حيث أكد راشفورد أنه سيكون في أفضل حالاته في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأشارت الصفحة إلى إجابة راشفورد عن أكثر سؤال يشغل العالم حاليا وهو "هل رونالدو أفضل أم ميسي".



ووصف راشفورد رونالدو أنه "نكتة"، حيث قال إن رونالدو هو لاعبه المفضل وأنه "على الرغم من أنه فاز بخمسة جوائز للكرة الذهبية، إلا أنه لايزال لديه التصميم والسعي للتحسن، وكما تعلمون، هو يفعل ذلك بمفرده، معظم الناس لا يملكون هذه الميزة".



وتنطلق اليوم الخميس فعاليات كأس العالم بين المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب السعودي، وذلك في منافسات المجموعة الأولى التي تضم المتتخب المصري، الذي سيواجه منتخب أوروجواي غدا الجمعة.



وستكون أولى مباريات المنتخب الإنجليزي في كأس العالم أمام المنتخب التونسي، الإثنين القادم، في منافسات المجموعة السابعة التي تضم المنتخب البلجيكي ومنتخب بنما.