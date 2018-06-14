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أخبار العالم

مقتل أخطر قيادي بتنظيم داعش في كركوك العراقية

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
قال مصدر استخباري عراقي اليوم الخميس، بمقتل ما يسمى بـ"صاحب الرداء الأسود" في تنظيم داعش بمحافظة كركوك، مشيرا إلى أنه يعد من أخطر قياديي التنظيم والمسؤول عن التفجيرات الأخيرة التي حدثت في المدينة.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية وبعملية نوعية استطاعت أن تقتل القيادي بعصابات داعش الإرهابية الملقب بصاحب الرداء الأسود و6 من مرافقيه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم في أحد المنازل بقضاء الدبس في محافظة كركوك"، مبينا أن ذلك جاء بعد أن اشتبكت القوات الأمنية معهم.

وأضاف المصدر أنه عثر بحوزته على خرائط وخطط للأهداف التي تخطط تلك العصابات مهاجمتها، موضحا أن مقتله يعد بمثابة شل حركة الخلايا الإرهابية النائمة في كركوك.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ حملات أمنية واسـعة في محافظة كركوك للقضاء على خلايا "داعش" النائمة بشكل نهائي.

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