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الإشراف العام
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الخميس 14 يونيو 2018 - 35 : 09 ص
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أخبار العالم
مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مسجد بجنوب أفريقيا
الخميس 14/يونيو/2018 - 09:20 ص
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قتل شخصان في هجوم بسكين داخل مسجد في جنوب أفريقيا فيما قالت الشرطة إن المهاجم قُتل بالرصاص.
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