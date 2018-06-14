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أخبار العالم

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مسجد بجنوب أفريقيا

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
قتل شخصان في هجوم بسكين داخل مسجد في جنوب أفريقيا فيما قالت الشرطة إن المهاجم قُتل بالرصاص.

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