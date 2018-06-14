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أخبار البلد

اليوم .. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في النقابات العامة

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
محمد غالي
تعلن اليوم وزارة القوي العاملة الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجالس ادارة النقابات العامة، وذلك في ديوان عام الوزارة.

ويستمر إجراء إعلان الكشوف النهائية للنقابات العامة لمدة يوم واحد فقط طبقا للجدول الانتخابي المعدل.

وتجري الانتخابات في 27 تصنيفا نقابيا ولكل نقابة عامة 20 عضوا ورئيس.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أعلن أن النتائج شبه النهائية لمجالس إدارات النقابات العامة أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة 16 نقابة عامة هي: الغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، والصناعات الهندسية، خالد الفقي، والصناعات الغذائية، خالد عيش، والزراعة والري، محمد سالم، والصحافة والطباعة والإعلام، مجدي البدوي، والنقل البري، جبالي المراغي، والنقل البحري، حسام الدين مصطفي، والنقل الجوي، حسن شحاتة، والمرافق العامة، عادل نظمي، والبنوك والتأمينات، جمال العقبي، والإنتاج الحربي، سعيد النقيب، والتجارة، محمد وهب الله، والمناجم والمحاجر، محمد عرابي، والخدمات الصحية، علي عبد الباسط، والخدمات الإدارية، هشام فاروق، وهيئة النقل العام، مجدي حسن".

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