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أخبار البلد

الوزراء يقرر تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:31 ص
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
كتب محمد عبد المنعم
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم "الخميس" بتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة لإقامة مشروعات عليها في المحافظات.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٨ بتخصيص قطعة ارض من املاك الدولة بالمنوفية بالمجان لإقامة مركز شباب عليها.

كما نشرت القرار رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٨ بتخصيص قطعة ارض من املاك الدولة بالمنوفية لإقامة مدرسة عليها.

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