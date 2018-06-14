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أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية في فرنسا بعيد الفطر

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
نقل السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم باليونسكو، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية في فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في برقية التهنئة ما يلي: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج: يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن والأمان، عيدكم سعيد مبارك وتحيا مصر دائما في أعياد وتقدم وازدهار".

ومن جانبه، عبر السفير إيهاب بدوي عن أصدق التهاني للجالية المصرية بفرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيًا أن يعيده الله على الجالية وعلى مصر بكل الخير و الرخاء.

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