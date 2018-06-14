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محافظات

كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
نظمت كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، مائدة السحور السنوية، بحضور وكيل هيئة الأوقاف بدمياط، والأزهر، والمهتمين بالشأن المدني، وعددا من المواطنين سيدات ورجال، بالإضافة إلي كبار المسئولين التنفيذيين، في شركة مياه الشرب، والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة.

وأكد الأب بندلامون راعي كنيسة الروم الارثوذكس، أن هذا السحور اعتادت كنيسة الروم الارثوذكس، أن تنظمه كل عام، تعبيرا وتأكيدا علي الوحدة الوطنية بشكلها الأمثل والأشمل، وهو أيضا هي فرصة للحديث في أمور تخص المجتمع المصري عامة، والشأن الدمياطي عامة، وهذا يقربنا أكثر، لأننا نجمع في الكنيسة أطياف مختلفة من الشعب الدمياطي، ربما لا يلتقون إلا داخل الكنيسة.

وهنأ "بندلامون" الشعب المصري بانتهاء شهر رمضان الكريم، وقدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن سحور رمضان عادة جيدة، اعتادت عليها الكنيسة تحية لشعب دمياط، وأبناء دمياط يتقبلون هذا بمحبة غامرة، ونحن أيضا سعداء بهم، وأضاف: "نحيى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونحيى بلدنا مصر، ونتمنى الخير دائما لها، ايضا نتمنى أن يحقق فريقنا فى المونديال نتائج ترضى المصريين، لبث الفرحة لهم".

من جهته أكد الشيخ محمد مازن، نائب وكيل هيئة الأوقاف بدمياط، أن الأب بندلامون يلبى دعوات كل أهالي دمياط للإفطار معهم، ممثلا للكنيسة، ليس في مدينة دمياط فقط؛ ولكن في كل أنحاء دمياط، وهو مثال للمصري الأصيل.

وقد ازدانت الكنيسة بفوانيس رمضان، التي أضفت بهجة على السحور، خاصة مع تمازجها بجوار الصلبان.
كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط
كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط
كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط
كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط
كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط
كنيسة الروم تنظم سحور الوحدة الوطنية السنوي بدمياط

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