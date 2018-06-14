ضبط 240 كيلو رنجة و70 كيلو فسيخ فاسد بدمياط

أكد سمير صادق وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية تواصل حملاتها على الأسواق خاصة أسواق الأسماك بمختلف أنحاء المحافظة، ومحال بيع الفسيخ والرنجة، لتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المطروحة خلال عيد الفطر المبارك.



وأشار إلى أنه في حال ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية يتم مصادرة تلك السلع، خاصة الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة والتي عليها إقبال كبير خلال الايام المقبلة، وتحرير المحاضر اللازمة.



وأوضح أن الحملات تمكنت من عمل مسح شامل في المحافظة، للتأكد من سلامة المواد المملحة المطروحة في الأسواق، مشيرا إلى أن تم ضبط ما يقرب من 240 كيلو رنجة غير صالحة بعدد من المحال التجارية بدمياط، وضبط 70 كيلو فسيخ فاسد.



وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المحلات وجار عمل مسح شامل بالتنسيق مع مديرتى الصحة والطب البيطرى على الأسواق.