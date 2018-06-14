مياه الدقهلية تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك خلال استعدادات العيد

تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس عزت إبراهيم الصياد - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ فى بيان لها اليوم بخالص التهنئة للمواطنين بمحافظة الدقهلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وناشدت الشركة المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب أثناء أعمال التنظيف والاستعداد للعيد، وذلك حرصًا من الشركة بعدم تأثر المواطنين بنهاية الشبكات من إهدار مياه الشرب ببداية الشبكات.



كما أهابت الشركة بالمواطنين ضرورة تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب، والتي من أبرزها ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام، وعدم إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والإسراف في ري المزروعات والنباتات المختلفة.



وأكدت الشركة على أهمية التأكد من سلامة جميع توصيلات المياه وإصلاح أعطال السباكة، وغسيل السيارات بالدلو بدلا من الخرطوم، واستخدام المياه عند الحاجة إليها فقط أثناء الاستخدامات المنزلية، وترحب الشركة بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين على مدار الـ 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125.