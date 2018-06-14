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منوعات

أبل تشدد خصوصيتها أمام جهزة الأمن

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:18 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شركة "أبل" أنها ستوقف خاصية تلجأ إليها أجهزة الشرطة ووكالات المخابرات للوصول إلى محتوى هواتف "آيفون".

وأوضحت الشركة - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) اليوم / الخميس / - أنها تراهن على حماية خصوصية المستخدمين، لاسيما في الدول التي تقع فيه الأجهزة بأيدي الشرطة، والمجرمين على نحو متكرر.

وأضافت أنها ستجري تغييرا في إعدادات آيفون، يوقف إمكانية الحصول على معلومات الهاتف عبر منفذ الشحن، في حال مرت ساعة كاملة دون فك قفل الجهاز.

وأشارت الشركة إلى أنها تحترم هيئات إنفاذ القانون، ولا تنوي عرقلة عملها من خلال تعزيز خصوصية المستخدمين.
ويرجح خبراء أن تتراجع قدرة الأجهزة الأمنية على النفاذ إلى معلومات الجهاز، بنسبة 90 في المئة، بعد حدوث هذا التغيير في آيفون، وسبق للشركة أن رفضت السماح للسلطات الأمريكية بالولوج إلى بيانات مستخدمين على صلة بجرائم.

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