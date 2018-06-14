توافد المصريين لحضور مباراة أوروجواي في المونديال

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية سواء من داخل روسيا أو خارجها على إيكاترينبرج لحضور مباراة الفراعنة مع أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم .



كما تصادف وصول عدد من جماهير أوروجواي أيضا سواء في محطة القطار أو في مطار إيكاترينبرج وقاموا بالهتاف لبلادهم والتقاط الصور مع الجماهير المصرية وسط حالة من الألفة والروح الرياضية .



ومن المتوقع حضور من 7 إلى 10 آلاف مصري مباراة أوروجواي الهامة في المونديال التي ستقام غدا على ملعب "إيكاترينبرج أرينا" الذي يسع حوالي 35 ألف متفرج .

