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رياضة

توافد المصريين لحضور مباراة أوروجواي في المونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
توافدت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية سواء من داخل روسيا أو خارجها على إيكاترينبرج لحضور مباراة الفراعنة مع أوروجواي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم .

كما تصادف وصول عدد من جماهير أوروجواي أيضا سواء في محطة القطار أو في مطار إيكاترينبرج وقاموا بالهتاف لبلادهم والتقاط الصور مع الجماهير المصرية وسط حالة من الألفة والروح الرياضية .

ومن المتوقع حضور من 7 إلى 10 آلاف مصري مباراة أوروجواي الهامة في المونديال التي ستقام غدا على ملعب "إيكاترينبرج أرينا" الذي يسع حوالي 35 ألف متفرج .

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