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سيارات

المرور تكشف سبب تعطل الإشارات الإلكترونية بالجيزة .. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن أعمال الحفر والصيانة بشارع جامعة القاهرة وشارع ثروت، أثرت على الكابلات الخاصة باللوحات الإلكترونية لإشارات المرور في المنطقة ما أدى لتعطلها.

وأضاف طاهر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم تدارك الأمر والتواصل مع الشركة المختصة لإصلاح العطل، مؤكدًا أن اللوحات المرورية والإشارات الإلكترونية فى الجيزة تعمل بكامل كفاءتها دون أى أعطال.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور استعدت لاستقبال العيد منذ 10 أيام من خلال نشر القوات المرورية والتى تستمر من الساعة 10 مساء وحتى صلاة الفجر ووضع خطة لتأمين الطرق فى العيد.

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