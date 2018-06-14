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محافظات

وضع حجر أساس مصنع المياه الطبيعية بالوادي الجديد

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:48 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
أ ش أ
وضع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، حجر أساس مصنع المياه الطبيعية، كأول مشروع استثماري في الخارجة، لإنتاج المياه الطبيعية بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

وقال المشرف العام على تنفيذ المشروع عصام خيري، في تصريح اليوم "الخميس" "إن المشروع سيقام على مساحة 50 فدانا بشمال مدينة الخارجة بطاقة إنتاجية قدرها 882 مليون عبوة مياه في السنة، وأنه تم بالفعل العمل في حفر أول بئر جوفي بمنطقة المشروع".

وأوضح أن المشروع يبدأ باكورة إنتاجه خلال 14 شهرا، ويعد الأول من نوعه بالوادي الجديد من حيث التقنيات وخطوط الإنتاج العالمية، مشيرا إلى أنه يتيح أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

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