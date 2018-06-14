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محافظات

تحرير 270 مخالفة مرورية وتحصيل 21 ألف جنيه غرامات بدمياط

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:53 ص
حملة
حملة
زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط، برئاسة المقدم اسلام كمال وكيل إدارة المرور بدمياط، حملة مرورية وانضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" و"السرفيس"، لمتابعة انتظام وسائل النقل وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب والالتزام بخط السير، فضلًا عن تفعيل قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة خاصة بميدانى الساعة والشهابية والحرس وسوق السمك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 270 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة، وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه وكذلك تحصيل مبلغ 21 الف جنيه غرامات فورية.

كما قامت الحملة بتظيم خطوط سير سيارات الأجرة بمنطقة التجاري والشرباصي وميدان سرور بدمياط بعد تعدد شكاوى المواطنين باستغلال بعض سائقي السيارات موسم شراء ملابس العيد من تلك المناطق ورفع قيمة الأجرة وعدم التزامهم بخط سيرهم.

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