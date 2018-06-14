ضبط 205 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجمالية

تمكنت إدارة تموين مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط منفذ للحوم السودانية فيه كمية قدرها 205 كيلوجرامات لحوم مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتباع على انها لحوم سودانية.



جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس إبراهيم أبو الفتوح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بالمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز والمواد المدعمة والتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وتحت إشراف محمد عبد الغفار الصامت مدير ادارة تموين الجمالية بتشديد الرقابة على الأسواق والمرور المستمر على المحلات.



وضمت الحملة كلا من عبد الله عبد الظريف رئيس الرقابة التجارية وأحمد فتحى عبد الوهاب ومحمد محمد ابو المجد الشربينى المفتشان بالادارة ووجود الطب البيطرى والصحة وبحضور نائب رئيس مجلس مدينة الجمالية وتم تحرير المحضر رقم 3193 جنح الجمالية لسنة 2018 غش تجارى.