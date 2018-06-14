ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 205 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجمالية

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:52 ص
لحوم مجمدة غير صالحة
لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك
همت الحسينى
تمكنت إدارة تموين مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط منفذ للحوم السودانية فيه كمية قدرها 205 كيلوجرامات لحوم مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتباع على انها لحوم سودانية.

جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس إبراهيم أبو الفتوح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بالمتابعة المستمرة للأسواق والمخابز والمواد المدعمة والتأكد من وفرة السلع والمواد الغذائية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وتحت إشراف محمد عبد الغفار الصامت مدير ادارة تموين الجمالية بتشديد الرقابة على الأسواق والمرور المستمر على المحلات.

وضمت الحملة كلا من عبد الله عبد الظريف رئيس الرقابة التجارية وأحمد فتحى عبد الوهاب ومحمد محمد ابو المجد الشربينى المفتشان بالادارة ووجود الطب البيطرى والصحة وبحضور نائب رئيس مجلس مدينة الجمالية وتم تحرير المحضر رقم 3193 جنح الجمالية لسنة 2018 غش تجارى.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

الادعاء في لوس أنجلوس ينظر قضية اعتداء جنسي ضد سيلفستر ستالون

منتج مسلسل الوصية يوجه رسالة شكر لأحمد فهمي

شاهد.. فضيحة تلاحق حكم مباراة السعودية وروسيا قبل كأس العالم

هاني أبو ريدة يعلن: كوبر يجدد تعاقده مع المنتخب بعد كأس العالم

تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة روسيا والسعودية

توفيق عكاشة: المواطن يتحمل أعباء كثيرة لكن معلش ..فيديو

ولي العهد السعودي يتوجه إلى موسكو لحضور افتتاح مونديال روسيا

لوبيتيجي يصل مدريد تمهيد لإعلان انضمامه للفريق الملكي

التعليم: مؤشرات نتيجة تصحيح عينة إنجليزية الثانوية مطمئنة

حسم مصير مشاركة محمد صلاح أمام اوروجواي بكأس العالم

مصطفى بكري: هناك مفاجآت مهمة في التشكيل الوزاري الجديد اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام.. صور

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

فيديو

الزراعة: إلغاء راحات الأطباء والمفتشين البيطريين في العيد.. فيديو
المرور تكشف سبب تعطل الإشارات الإلكترونية بالجيزة .. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على جميع المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.. فيديو
بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟