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منوعات

لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
أحمد شريف
تحولت معالم لندن إلى اللون الأخضر بين عشية وضحاها، للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لكارثة حريق برج جرينفيل، وذلك بالتزامن مع تنظيم عائلات الضحايا مسيرة صامتة بكى فيها الأهالي بالدموع في شوارع لندن، لتذكر الـ72 شخصًا الذين لقوا حتفهم في حادث الحريق الشهير.

يذكر أن شقق غرب لندن كانت شاهدة على أسوأ حريق حدث منذ عقود من الزمن، وأضيئت أمس المنطقة باللون الاخضر وعلقت لافتات مدون عليها "جرينفيل إلى الأبد في قلوبنا".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن 13 موقعًا في جميع أنحاء لندن، بما فيهم قصر كنسينجتون ، توهّجت باللون الأخضر، وهو اللون الذي تبناه مجتمع جرينفيل في عرض للتضامن عبر أفق العاصمة.

وجاءت هذه الإشارة المؤثرة بعد عدد من الأحداث التذكارية التي أقيمت في شمال كنزنجتون تخليدًا لذكرى كل الذين قتلوا في الحريق الهائل قبل عام من اليوم.

وشارك مئات الأشخاص في مسيرة صامتة عبر البلدة بعد منتصف الليل بقليل، حيث انعكست الدموع على وجوه أهالي الضحايا وهم يحملون صورًا لأحبائهم.

كما تجمع حشد من حوالي 100 شخص عند سفح برج جرينفيل المأساوي لتنظيم وقفة احتجاجية مؤثرة، حيث تم قراءة جميع أسماء الضحايا بصوت عالٍ وتم تعليق صورهم على حائط جرينفيل.
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور
لندن تتزين بالأخضر في ذكرى حريق جرينفيل.. صور

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