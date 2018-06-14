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تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، في فقرة الأرصاد، توقعات الحالة الجوية اليوم، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت التوقعات إلى أن طقس اليوم سيشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، وسيكون الطقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وتزيد الشبورة في الفترات الصباحية على المناطق الساحلية.

وجاءت درجات الحرارة على محافظات مصر كالآتي: القاهرة 38/23، الإسكندرية 33/23، بورسعيد 28/23، شرم الشيخ 35/ 28، المنيا 40/24، أسيوط 42/28، وأسوان 42/28.

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