أستاذ بطب الأزهر يترأس المؤتمر الدولي الثالث للمخ والأعصاب

تستضيف مصر فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الجديد والحديث فى مجالات أمراض المخ والأعصاب، وذلك على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت 21 و22 و23 يونيو الجاري 2018.



وأكد الدكتور خالد صبح أستاذ المخ والأعصاب وقسطرة المخ العلاجية بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولى الثالث لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للسكتة الدماغية برئاسة الدكتور فتحى عفيفى رئيس مجلس إدارة الجمعية.



وأضاف أنه سيشارك في المؤتمر الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب، ووكيلى الكلية الدكتور مجدى الدهشان والدكتور محمود صديق، والدكتور حسين محمد حسين رئيس قسم طب المخ والأعصاب.



ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن أكثر من 50 بحثا علميا محكما تتناول كل ماهو جديد وحديث فى مجالات طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية.



وأوضح صبح أن المؤتمر يشارك فيه 18 خبيرا أجنبيا فى مجالات المخ والأعصاب والقسطرة المخية فى كبرى جامعات أوروبا وأمريكا ومختلف دول العالم ومنهم البروفيسير هانز هنكز استاذ قسطرة المخ بجامعة شتوتجارت بألمانيا، والبروفيسير راؤؤل نوجيرا استاذ قسطرة المخ بجامعة فلاديلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسير توفيل باستنكار استاذ قسطرة المخ بجامعة لندن، إضافة للعديد من أساتذة القسطرة المخية بجامعات عالمية وعربية أخرى.



وأضاف أن محاور المؤتمر تتناول الجديد والحديث فى مجالات جلطات ونزيف المخ وكيفية تجنب حدوثها إضافة لمعالجتها بأحدث الطرق من خلال القسطرة المخية.



يشارك فى المؤتمر أساتذة المخ والأعصاب بكليات طب الأزهر الأربع إضافة لأساتذة طب المخ والأعصاب بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة ومستشفيات التأمين الصحي.