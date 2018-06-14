تنظيم احتفالية بعنوان المنوفية أرض النضال والمحبة.. صور

نظمت مديرية الثقافة بالمنوفية إحتفالية بعنوان "المنوفية أرض النضال والمحبة" بمناسبة العيد القومى للمحافظة تحت رعاية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بالإستاد الرياضى بشبين الكوم، بحضور صبرى عبدالرحمن مدير عام ثقافة المنوفية وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعدها رحب مدير عام ثقافة المنوفية بالحضور، موضحًا التضحيات التي قام بها شعب المنوفية بداية من قرية تتا وغمرين الباسلة التي واجهت الاستعمار الفرنسي والكفاح الذي قام به أهالي قرية دنشواي ضد الاحتلال الإنجليزي، مثمنًا الدور الذي قدموه في الدفاع عن الوطن.



وأكد أن المديرية تشارك أبناء المحافظة في هذه المناسبة بفاعلية متميزة بالإضافة إلى تنظيم العديد من الإحتفالات المختلفة بالإدارات التابعة لها بنطاق المحافظة.



وتضمن الاحتفال عرض لفرقة المنوفية للفنون الشعبية وفرقة المنوفية للموسيقى العربية، وكذا تقديم مشهد تمثيلى يجسد تضحية وبطولات شعب المنوفية عن حادث دنشواى، بالإضافة إلى قصيدة شعرية ألقاها الشاعر طاهر صقر بعنوان بنحبك يا مصر.



ومن جانبه أعرب السكرتير العام عن سعادته بتواجده في الحفل، مؤكدًا دعمة الكامل لكل ما تقوم به مديرية الثقافة من أنشطة وفعاليات تهدف إلى بث روح الوطنية في نفوس المصريين، مهنأ شعب المنوفية بهذه المناسبة العظيمة التي جسدت بطولات المصريين وتضحياته وتمسكه بوطنه.



وأشار إلى أن أهل المنوفية نموذج يحتذى به في الوطنية والتعليم وأن محافظة المنوفية تحتل الصدارة في شتى المجالات، مضيفًا أن هذه الذكرى لن ينساها العالم أجمع فدنشواى قرية مصرية هزت عرش إمبراطورية الإحتلال الإنجليزى وأن شعب المنوفية نسيج واحد ويدًا واحدة يعى ويقدر الحفاظ على وطنه.