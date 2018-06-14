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رياضة

حسم مصير مشاركة محمد صلاح أمام اوروجواي بكأس العالم

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:54 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى - نور عادل
أصبح محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفراعنة خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018 .

وتعافى محمد صلاح بشكل كبير من الإصابة القوية التى لحقت به في 26 مايو الماضى خلال نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا بين فريق ليفربول وريال مدريد والتى انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وباتت مشاركة محمد صلاح غدا أمام أوروجواى من البداية أمرا صعبا للغاية خاصة وان اللاعب لم يشارك في أى مباراة سواء كانت ودية أو رسمية منذ ما يقرب من 21 يوما، كما أن هيكتور كوبر أكد فى العديد من اللقاءات أنه لن يغامر بمحمد صلاح، وفى حال مشاركته سيكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة حتى لا يتعرض للإصابة مرة أخرى .

ويعد محمد صلاح أهم لاعبى المنتخب الوطنى على الإطلاق فى ظل الإمكانيات الفنية والبدنية الفائقة التى يتمتع بها ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه بعد المستوى الأسطورى والموسم التاريخى الذى قدمه مع فريقه ليفربول.

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