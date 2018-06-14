شاهد.. قطة تتوقع فوز المنتخب الروسى على نظيره السعودى

تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لرجل سعودى خلال قيامه بإجراء قرعة لمعرفة من سيفوز في مباراة اليوم بين السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم 2018.وأظهر الفيديو قيام الرجل بوضع صندوقين فيهما طعام أمام قطة، وكتب على كل صندوق اسم المنتخب، ووضع القطة أمام الصندوقين، حيث قامت القطة بتناول الطعام من الصندوق المكتوب عليه اسم المنتخب الروسى.الجدير بالذكر أن المنتخب الروسي سيلتقي مع نظيره السعودي اليوم الخميس على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، الذي تحتضنه روسيا حتى 15 يوليو المقبل.