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رياضة

مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام أرسنال

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:32 م
صدى البلد
رويترز
اعلن مانشستر سيتي انه سيبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يخوض اختبارا صعبا في ضيافة أرسنال في الجولة الافتتاحية في أغسطس المقبل.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز جدول المباريات اليوم الخميس وستقام الجولة الافتتاحية يومي 11 و12 أغسطس المقبلين.

وبذلك سيبدأ أوناي إيمري مدرب أرسنال الجديد، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل أرسين فينجر في نهاية الموسم الماضي، مشواره بمواجهة سيتي الذي حقق رقما قياسيا وحصد 100 نقطة الموسم الماضي.

وبعد ذلك سيخوض أرسنال مواجهة صعبة أخرى مع غريمه تشيلسي.

وسيلعب مانشستر يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي، في الجولة الافتتاحية على أرضه مع ليستر سيتي بطل الدوري 2016 فيما يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

وسيستضيف ليفربول، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، منافسه وست هام يونايتد الذي تعاقد مؤخرا مع مانويل بليجريني مدرب سيتي السابق.

وسيحل تشيلسي، بطل الدوري 2017، ضيفا على هدرسفيلد تاون في الجولة الافتتاحية.

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