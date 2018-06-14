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نائب وزير التعليم يودع منصبه.. ويؤكد: كل الأمنيات الطيبة لمن سيتحمل المسئولية

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:48 ص
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
ياســـمين بدوي
وجه الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، رسالة أخيرة إلى معلمي التعليم الفني قبل رحيله عن الوزارة استعدادًا لتسليم منصبه الى النائب الجديد، الذي من المقرر أن يحلف اليمين اليوم أمام رئيس الجمهورية، ضمن النواب الجدد للوزراء الذين تقرر تعيينهم في الحكومة الجديدة.

وقال الجيوشي في رسالته التي كتبها عبر جروب "تعليم فني أفضل" عبر تطبيق واتس آب:

"كل عام ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بألف خير وتوفيق وسداد بأيدي ابنائها بطول البلاد وعرضها، كنت ومازلت اقول إن هذه الوزارة إنما تؤدي عملًا وطنيًا في ظل ظروف غاية في الصعوبة، رغم كل المآخذ ورغم كل الانتقادات التي توجه لها.

وأضاف قائلًا: لقد قضيت معكم عامين ونصف بالتمام والكمال، طوفت فيها جغرافية هذا البلد العظيم فلم اجد إلا شرفاء يؤدون واجبهم رغم كل الصعاب، فطوبى لكم ولكل معلم ومربي فاضل يؤدي عمله بكل اخلاص وصدق، وان كانت التحية عامة لكل الزملاء والطلاب في الوزارة، فهي واجبة طبعًا لأهلي وزملائي وطلابي في التعليم الفني في كل شبر من ارض مصر... كل الأمنيات الطيبة لمن يتحمل المسئولية ليكمل مسيرتكم نحو الأفضل وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، وحسبي انني أترككم وأنتم تدعون لي بالخير وتذكرونني بالخير، فالسيرة أطول عمرا من صاحبها .. كل عام وأنتم بخير.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الجيوشي كان قد تولى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني منذ عام 2015 في عهد الوزير الهلالي الشربيني، وقد تقرر تعيين نائبًا جديدًا لشئون التعليم الفني، وسيتم الإعلان عن اسمه وبياناته خلاله الساعات القادمة.
نائب وزير التعليم يودع منصبه.. ويؤكد: كل الأمنيات الطيبة لمن سيتحمل المسئولية

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