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أخبار العالم

سول وأمريكا يتشاوران لإيقاف مناورات عسكرية مشتركة

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تشوي هيون - سو، " إن بلاده تتشاور مع الولايات المتحدة حول إمكانية وقف المناورات العسكرية المشتركة "أولجي" المخطط إجراؤها في شهر أغسطس المقبل بين القوات الأمريكية ونظيرتها الكورية الجنوبية".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن هيون - سو، اليوم / الخميس / قوله " إنه يُجرى حاليا التشاور الوثيق بين الجانبين بخصوص هذا الشأن، ردا على سؤال حول إمكانية وقف مناورات "أولجي لحماة الحرية"، وذلك بعد ورود تقارير إخبارية أفادت بأن مسئولين أمريكيين قالوا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرت إيقاف مناورات أولجي لحماة الحرية في أغسطس".

وردا علي سؤال حول وجود التنسيق المسبق على مستوى وزارتي الدفاع بين البلدين، تجنب الإجابة مباشرة قائلا "يصعب الإجابة على ذلك بالضبط".

وحول تعليق الرئيس ترامب بأن كوريا الشمالية وعدت بتدمير مختبر محركات الصواريخ، قال "إن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية لم ترصد تحركات معينة حتى الآن".

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