ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المقاومة اليمنية تقصف الحوثيين بمنطقة النخيلة في الحديدة

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر ميدانية يمنية باندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة النخيلة بمحافظة الحديدة، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة ( المؤيدة للشرعية اليمنية ) باتجاه المطار ومنطقة قضبة والشجيرة ومحطة معصلي، بإسناد من تحالف دعم الشرعية ، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - اليوم / الخميس / أن مدفعية قوات المقاومة قصفت مواقع ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة، التي استهدفت أيضا بغارة من طائرات التحالف.

كانت طائرات التحالف قد استهدفت فجر اليوم تحركات وتحصينات ميليشيات الحوثي في الخط الساحلي في مديرية الدريهمي، على أطراف مدينة الحديدة، وشن طيران تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع المتمردين غربي مديرية زبيد بالساحل الغربي لمحافظة الحديدة، ومعسكر ما كان يسمى الحرس الجمهوري، في منطقة كيلو 16 شرقي الحديدة.

يذكر أن القوات اليمنية تمكنت - خلال الساعات الماضية - من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة، بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوبي المدينة، مما أسفر عن انهيار دفاعاتها.

ترشيحاتنا

سيولة مرورية على جميع المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.. فيديو

إيقاف برنامج كلام فى الكورة على قناة الحدث اليوم

الولايات المتحدة تعد بتنظيم كأس عالم مختلف عن بطولة 1994

قائمة المباريات المذاعة على التليفزيون المصري بقرار من FIFA.. فيديو

مكونات عجيبة تخلصك من الكرش بسهولة وخلال مدة قصيرة

نائب وزير التعليم يودع منصبه.. ويؤكد: كل الأمنيات الطيبة لمن سيتحمل المسئولية

الادعاء في لوس أنجلوس ينظر قضية اعتداء جنسي ضد سيلفستر ستالون

مفاجأة..ملعب بالمونديال غير مطابق للمواصفات.. وخطر بيئي يهدد موسكو

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت

10 آلاف مباراة افتراضية ترشح منتخب ألمانيا بطلا لمونديال 2018

تشغيل الوحدة الثالثة بحقل ظهر قبل الموعد المخطط بـ10 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهام بوسي شلبي بتقليد أحلام.. صور

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

فيديو

الزراعة: إلغاء راحات الأطباء والمفتشين البيطريين في العيد.. فيديو
المرور تكشف سبب تعطل الإشارات الإلكترونية بالجيزة .. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على جميع المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.. فيديو
بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في كأس العالم.. يلا شوت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟

من ترشح لحراسة مرمى منتخب مصر في المونديال؟