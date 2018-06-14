المقاومة اليمنية تقصف الحوثيين بمنطقة النخيلة في الحديدة

أفادت مصادر ميدانية يمنية باندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة النخيلة بمحافظة الحديدة، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة ( المؤيدة للشرعية اليمنية ) باتجاه المطار ومنطقة قضبة والشجيرة ومحطة معصلي، بإسناد من تحالف دعم الشرعية ، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.



وأضافت المصادر - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - اليوم / الخميس / أن مدفعية قوات المقاومة قصفت مواقع ميليشيات الحوثي في هذه المنطقة، التي استهدفت أيضا بغارة من طائرات التحالف.



كانت طائرات التحالف قد استهدفت فجر اليوم تحركات وتحصينات ميليشيات الحوثي في الخط الساحلي في مديرية الدريهمي، على أطراف مدينة الحديدة، وشن طيران تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع المتمردين غربي مديرية زبيد بالساحل الغربي لمحافظة الحديدة، ومعسكر ما كان يسمى الحرس الجمهوري، في منطقة كيلو 16 شرقي الحديدة.



يذكر أن القوات اليمنية تمكنت - خلال الساعات الماضية - من تحرير مناطق استراتيجية جديدة وواسعة في مديرية الدريهمي ومحيط مطار الحديدة، بعد اختراق الصفوف الأمامية لمسلحي الميليشيات وكسر تحصيناتها جنوبي المدينة، مما أسفر عن انهيار دفاعاتها.