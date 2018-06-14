ملعب إيكاترينبورج أرينا يستعد لمباراة مصر وأوروجواي

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لمساتها الأخيرة على ملعب "إيكاترينبورج أرينا"، استعدادا لاستضافة مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وأوروجواي في المجموعة الأولى للمونديال.



وبني الملعب الذي كان مقرا لأحد أقدم أندية كرة القدم في روسيا، أف سي أورال، عام 1953، ومنذ ذلك الوقت، تم تجديده في عدد من المناسبات آخرها من أجل كأس العالم بروسيا، في كل مناسبة لم تمس واجهة الملعب كإرث معماري واستخدمت العناصر المعمارية والزخرفية، النموذجية من النيوكلاسيكية السوفياتية، ببذخ في بناء المدرجات إلى جانب فن زخرفي في شكل منحوتات ومزهريات ولافتات.



وحافظ الملعب على واجهته التاريخية، برغم بناء سقف ومدرجات مؤقتة لمونديال روسيا، والملعب يمتلكه نادي أف سي أورال وتقام عليه مبارياته ويسع حوالي 35 ألف متفرج .

