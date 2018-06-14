سعفان خلال توديع مدير العمل الدولية: تضمين تقرير التنافسية.. مصر الأفضل من 23 مشروعا على مستوى بلدان العالم.. طلبنا بمعايير للعمل الأفضل لتنفيذها بالمصانع لتحقيق الشفافية.. صور

"سعفان" خلال توديع مدير "العمل الدولية" بالقاهرة :

تضمين التقرير النهائي لـ"التنافسية".. مصر الأفضل من 23 مشروعا علي مستوي بلدان العالم

طلبنا بمعايير للعمل الأفضل لتنفيذها بالمصانع لتحقيق الشفافية وتلافي أي أخطاء

الحكومة المصرية نفذت ما وعدت به دوليا بإجراء أول انتخابات عمالية منذ 12 عاما

وضع استراتيجية عقب إجازة العيد لتدريب 20 ألف قيادة عمالية على مستوى 27 محافظة



وتناول الاجتماع المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها مع وزارة القوى العاملة، وتم التأكيد على ضرورة العمل بصراحة ووضوح والانتهاء من توقيع بروتوكول العمل الأفضل، لتفعيل العمل على أرض الواقع، وما تحقق من نتائج في مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية بتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع الإطار المستقبلي للمشروع.



كما تم التأكيد علي ضرورة أن يتضمن التقرير النهائي لمشروع "التنافسية" الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى في مصر في 11 محافظة مستهدفا 26 مكتب لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ضمت 120 مفتشا ، هو الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم ، لإعطاء كل ذي حق حقه ، والدفع إلي الأمام بالمشروع في المراحل المقبلة.



وقال بيتر: إن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قام بتزويد وزارة القوي العاملة بكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض مصر باعتبارها هي الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق بين المنظمة، وجميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لكافة مجريات الأمور التي تتم بمصر وتحت مظلة وزارة الخارجية، في إطار نهج استراتيجية مصر 2030، حرصا من الوزارة على تفعيل كافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع.



وطلب بيتر خلال الاجتماع اطلاعه علي أخر مجريات الأمور التي تمت في لقاءات وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مع قيادات المنظمة بجنيف، وعلي رأسها جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية.



وأوضح "سعفان" أنه تم استعراض ما قامت به الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة القوى العاملة من تنفيذ ما وعدت به منذ عامين، وأحدث نوع من أنواع التلاقي، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى ، وإجراء أول انتخابات عمالية منذ 12 عاما، وذلك بعد توفيق أوضاع المنظمات النقابية، سواء التى كانت تتعامل بالقانون السابق أو بالقانون الجديد، وقد بلغ عدد النقابات التى تدعى بالمستقلة 125 لجنة نقابية، فضلا عن 3 نقابات عامة، وبلغ عدد أعضائها 105 آلاف، ودخلت المرحلة الأولى والثانية للانتخابات طبقا للتصنيف النقابى لكل مرحلة.



كما أوضح أن هناك بعض المشاكل التي حدثت في توفيق الأوضاع ، حيث تم توفيق أوضاع الذين قدموا مستندات وأوراق سليمة سواء من النقابات المستقلة، أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وذلك لحرصنا على أن يكون لدينا تنظيم نقابي مبني على أسس سليمة وقوية ليدوم ويستمر، ولكن لو ساعدنا تلك المنظمات على توفيق أوضاع لجان ونقابات غير سليمة، سيصبح لدينا تنظيم نقابي أساسه غير قوي، وبالتأكيد أن هذا التنظيم لن يطول أمده وسينهار سريعا.



أشار الوزير إلى أن هناك من يزعم أن هناك تفرقة فى المعاملة بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وسوف يتم بعد الانتهاء من العملية الانتخابية مساعدة من لم يستطع توفيق أوضاعه باستكمال أوراقهم حتى يتم توفيق أوضاعها بالكامل، ما يؤكد رغبة الدولة المصرية فى وجود تنظيم نقابى قوى، يشمل كل التنظيمات الموجودة، وليس تنظيما رخوا يمكن انهياره بسهولة.



وفيما يخص برنامج العمل الأفضل قال "سعفان" شددنا علي إننا نسعى لتحقيق نتائج ايجابية مع المنظمة، وطلبنا بوضوح المعايير المطلوبة من الشركات حتى تمتثل لمعايير العمل الدولية، ليكون هناك نوع من أنواع الشفافية التي تقاس عليها كل الشركات والمنشآت لتلافي أي أخطاء قد تقع، ومن ثم زيادة عدد المصانع والأنشطة المختلفة التي يشملها البرنامج.



وأكد وزير القوي العاملة ضرورة أن يتم بعد إجازة عيد الفطر وضع استراتيجية وآليا مع المنظمة ليتم تدريب ما يزيد عن 20 ألف من القيادات العمالية التى سوف تفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، لتتم على مستوى 27 محافظة في وقت واحد اعتبارا من أول يوليو، وحتي أخر ديسمبر 2018، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.



ومن جانبه أعرب "بيتر" عن تقدير وشكر المنظمة للوزير، على ما عرضه من معلومات ، مؤكدا أن مكتب القاهرة سوف يقوم فورا بعد العيد في استئناف الاجتماعات الأسبوعية للجنة المتابعة مع المسئولين بالوزارة للتنسيق في كل الموضوعات التي طرحت خلال هذا اللقاء لوضع خطة واضحة المعالم ، والتحرك للمرحلة الثانية من مشروع التنافسية ، والعمل الأفضل، وتدريب القيادات النقابية.



وفي ختام اللقاء تم توجيه الشكر والتقدير من الجانبين، وقدم "سعفان" لـ"بيتر" و"إيريك" هدية تذكارية من الحضارة الفرعونية القديمة.





التقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في ختام عمله قبل توليه منصبه الجديد بأبيدجان بساحل العاج، وذلك بحضور إيريك أوشلين كبير استشاري أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة بجنيف، والذي سيقوم بتسيير الأعمال بمكتب القاهرة لحين تعين مديرا جديدا خلفا "لبيتر".