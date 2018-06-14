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أخبار العالم

تركيا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق حول منبج السورية

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:01 ص
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولو جاويش أوغلو
حسام رضوان
أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، عن توصل المسئولين العسكريين الأتراك والأمريكيين خلال اجتماع عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في مقر القيادة القوات الأمريكية في مدينة شتوتجارت الألمانية، إلى تفاهم حول خطة منبج السورية.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أصدرت القوات المسلحة التركية بيانا جاء فيه، أن مسئولي البلدين توصلوا إلى تفاهم حول خطة منبج، كما تقرر تقديم التفاهم الذي تم التوصل إليه إلى كبار مسئولي الدولتين.

واشارت الوكالة إلى أن جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قد قال في وقت سابق إن البلدين ستتعاونان في تشكيل الإدارة المحلية من المكون المحلي في مدينة منبج السورية، وذلك بعد إبعاد المقاتلين الأكراد.

وأضاف أن البلدين سيقومان بإجراء التحضيرات المبدئية بخصوص إخراج وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني من التكوينات المحلية، وأن هذا هو الإطار الذي ستتعاون من خلاله الدولتين بشأن تشكيل الإدارة المحلية والتكوين الأمني بالمدينة.

وأكد أنه سيتم العمل على إعادة السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منبج مرة أخرى، وأن تطبيق خريطة العمل المتعلقة بمنبج ستتم خلال مدة زمنية محددة تقل عن 6 أشهر.

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