تعرف على موعد افتتاح كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح فى الرابعة والنصف مساء اليوم، الخميس.



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كواليس حفل الافتتاح حيث كشف عن انطلاقه قبل نصف ساعة فقط على بدء المباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي روسيا والسعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم منتخبى مصر وأوروجواي.



ويتولى إحياء حفل الافتتاح الموسيقار العالمى روبى ويليامز والسوبرانو الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا، بينما سيتولّى البرازيلي رونالدو الذي حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم "مرتين" تقديم الكأس أمام ملايين المشاهدين.



ومن المقرر أن يركز الحفل على الفقرات الموسيقية والاحتفاء بكرة القدم والبلد المضيف، كما سيشهد الحفل عرضا موسيقيا من آيدا جاريفولينا التى تُعد من أبرز الأصوات الشابة فى روسيا.



ويحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات السياسية والرياضية يأتي في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب عدد من أساطير الكرة العالمية ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



ومن المنتظر أن تقوم قنوات "bein sports " بنقل احداث حفل الافتتاح.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى كل مكان في العالم إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم من أجل متابعة حفل افتتاح النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم والذي سيقام بملعب "لوجنيكي" في موسكو، الذى يتسع لـ 80 ألف مشجع والذى يفتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.