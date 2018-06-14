الزراعة: إلغاء راحات الأطباء والمفتشين البيطريين في العيد.. فيديو

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أنه تم وضع الترتيبات لاستقبال الكثافة الكبيرة للمواطنين لزيارة حديقة الحيوان والحدائق التابعة للوزارة.



وأضاف "عبد الدايم" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم زيادة عدد المنافذ لبيع وتوزيع التذاكر ومنع إجازات العاملين فى تلك الأماكن، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير السلع المختلفة فى منافذ الوزارة من اللحوم والدواجن والأسماك.



وأوضح أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ ومنعت راحات الأطباء والمفتشين البيطريين فى العيد بمختلف المحافظات، مفيدًا بأن الرقابة مستمرة طوال العام ولكن أثناء المواسم المختلفة يتم التشديد فى الرقابة، مؤكدًا أنه تم ضبط لحوم فاسدة الاسبوع الماضى.

