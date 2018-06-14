تجديد الثقة في الوزير الـ 78 في تاريخ الخارجية.. سامح شكري رجل المهمات الصعبة.. وصفه الأمريكان بالصلب وإنجازاته الدبلوماسية تخدم بجدارة توجهات ومصالح مصر

شغل منصب مندوب مصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف وسفير مصر في النمسا

تولى مسؤولية السفارة المصرية في العاصمة الأميركية واشنطن

مناصب سابقة



شغل منصب مندوب مصر في مقر الأمم المتحدة بجنيف (2005-2008)، ومديرا لمكتب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط‏ (2005-2004)، وسفير مصر في النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا (1999-2003).



تسريبات ويكيليكس



في مارس 2011، سُربت برقية دبلوماسية أمريكية صادرة من بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا عن قلقها من صلابة السفير المصري سامح شكري ومواقفه الهجومية التي تخرج في أحيان كثيرة عن الخط السياسي للنظام المصري.



وتقول البرقية الصادرة في 2 يوليو 2008 إن التحفظات على شكري تجسدت بوضوح في عمله بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن الوفد المصري هو من أكثر الوفود صعوبة في التعامل، حيث يحشد الدعم لمواقف لا تؤيدها الولايات المتحدة.



وتعطي البرقية مثالا على تصرفات شكري بسردها لمداخلته في مارس 2008 في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي أكد خلالها أن هناك مقاومة فلسطينية تقاتل محتلا أجنبيا لأرضها وأن ما تفعله هو دفاع مشروع عن النفس، وأن تلك المداخلة كانت أثناء انخراط الحكومة المصرية في جهود السلام في الشرق الأوسط، إلا أن شكري تجاهل ذلك ولم يتطرق له في كلمته.



مداخلة شكري أدهشت الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف، لأنها جاءت بعد أيام من تصريح وزير الخارجية المصري بأن على الفصائل الفلسطينية ضبط النفس لتجنب الإضرار بعملية السلام.



وتتطرق البرقية إلى موقف الوفد المصري الرافض لإعطاء ثقل أكبر للمنظمات غير الحكومية في عمل المجلس، وتقول إن شكري عمد إلى عدم التصويت في الجلسات التي تخصص لهذا الشأن، غير أن مساعديه كانوا يعملون بنشاط على حشد الدعم لتوجه الوفد المصري. كما تشكو البرقية من فظاظة مداخلات الوفد المصري، ليس فقط بحق المنظمات غير الحكومية، بل بحق رئيسة المجلس الكندية لويز آربور.



وكان الوفد المصري (بقيادة شكري) قاد –حسب البرقية- حملة ضد مشروع تقدمت به المنظمات غير الحكومية تربط الإسلام بانتهاك حقوق الإنسان في قضايا مثل جرائم الشرف وختان البنات (البرقية استخدمت مصطلح: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وأعلن أن الإسلام "لن يتم تشويهه"، وضغط باتجاه تشريع عدم انتقاد الإسلام أو أي ديانة أخرى داخل المجلس، لأن ذلك من شأنه تأجيج مشاكل مرتبطة بحقوق الإنسان.



وتخصص البرقية قسما لاستعراض شخصية السفير المصري سامح شكري وتقول إن مظهر شكري المتأنق على أحدث طراز ولباقته، لا يتناسبان مع فظاظته خاصة مع الدبلوماسيين الغربيين، والضيوف الذين يأتون إلى السفارة المصرية بصحبة مسؤولين أميركيين.



سياسيًا



كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله أن جماعة الإخوان الارهابية اختطفتها، ويرى أن 30 يونيو "ثورة تصحيح لها".



الحياة الخاصة



هو متزوج وله ابنان.

سامح شكري دبلوماسي شرس- بحسب وصف ويكليكس- عمل وزيرا لخارجية مصر منذ 17 يونيو 2014 كما كان سفيرا لمصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى 2012.ونستعرض معكم تاريخ وحياة الوزير الحالي بعد لحظات من حلفه اليمين الدستورية.تخرج السفير سامح حسن شكري سليم في كلية الحقوق جامعة عين شمس.والتحق بالسلك الدبلوماسي في عام 1976، حيث عمل كسفير في سفارات مصر بلندن، بوينس آيرس، والبعثة المصرية الدائمة في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، رأس سامح شكري القسم الخاص بالولايات المتحدة وكندا في وزارة الخارجية المصرية (1994-1995.أهم انجازاته أثناء عمله سفيرًا في واشنطن كان تنظيم "بعثات طرق الأبواب" لرجال الأعمال المصريين إلى الولايات المتحدة.