صناع حرب كرموز يتحدثون لـ صدى البلد.. أمير كرارة: بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج الفيلم إلى النور.. مصطفى خاطر: لهذا السبب اتجهت للأكشن.. بيومي فؤاد: أول مرة أقدم دورا تراجيديا

أمير كرارة:
عانيت كثيرا في حرب كرموز
ماجد المصري:
عيني على دور محمود حميدة في حرب كرموز
بيومي فؤاد:
أول مرة أقدم دورا تراجيديا في السينما
مصطفى خاطر:
اتجهت للأكشن في حرب كرموز
إيمان العاصي:
سعيدة بالعمل مع أمير كرارة في حرب كرموز
احتفل صناع فيلم "حرب كرموز" بعرض الفيلم في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، وشهد العرض حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والسياسيين.
كاميرا "صدى البلد" رصدت عدد من اراء نجوم الفيلم في العرض الخاص الذي شهد عددا من المشاحنات والمشادات بين فريق العمل والقنوات الفضائية.
أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بطرح فيلم حرب كرموز، الذي يشارك ببطولته مع مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم بيومي فؤاد وروجينا ومحمد على ومحمد عز، مؤكدا أنه عانى كثيرا في هذا الفيلم بسبب مشاهد الأكشن وصعوبة أجواء التصوير.
من ناحية أخرى أعرب كرارة في تصريح ل"صدى البلد"، عن سعادته بردود الأفعال على مسلسل كلبش 2، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك جزء ثالث للمسلسل خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.
ويجسد أمير كرارة في فيلم "حرب كرموز"، دور ضابط مصري شريف يدافع عن حق فتاة اغتصبت من جانب ضابط إنجليزى، ويتم إعلان الحرب على حي وقسم كرموز لرفض كرارة تسليم الضابط الإنجليزي.
وأعرب الفنان ماجد المصري، عن سعادته بفيلم حرب كرموز، مضيفا أنه فيلم مختلف عن السينما وأنه لو كان شارك في الفيلم كان سيجسد دور محمود حميدة.
ومن المعروف أن محمود حميدة شارك في فيلم حرب كرموز وجسد دور سجين، ومع نهاية الأحداث اكتشف أن أساسه كان ضابطا، ولكن انقلبت السلطة عليه فيما بعد.
"حرب كرموز" قصة وإنتاج محمد السبكي، بطولة أمير كرارة، غادة عبدالرازق، سكوت آدكنز، روجينا، مصطفى خاطر، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، إخراج بيتر ميمي.
كما أعرب الفنان بيومي فؤاد، عن سعادته بعرض فيلم "حرب كرموز" في دور العرض، مؤكدًا أن ابتعاده عن تقديم الكوميديا في هذا الفيلم ليس الأول خلال أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه أول مرة يقدم دورًا تراجيديًا في السينما على عكس التليفزيون الذي قدمه أكثر من مرة.
وأضاف "فؤاد"، أنه يؤدي دورًا وطنيًا في فيلم "حرب كرموز"، حيث يجسد دور عضو من أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه كان ينوي أن يبتعد عن التليفزيون هذا العام لولا مسلسل "خفة يد" وإعجابه الشديد به.
ولفت إلى أنه ينتظر عرض فيلم "ليلة هنا وسرور" في عيد الفطر، الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام والنجمة ياسمين صبري، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "قلب أمه" أمام شيكو وهشام ماجد.
وقال الفنان مصطفى خاطر أنه سعيد بعرض فيلم حرب كرموز، وإنه يجسد من خلاله دور "عصفورة" والذي يساعد ضابط الشرطة أمير كرارة في الانتقام والحرب على الإنجليز.
وأضاف خاطر ل"صدى البلد"، أنه يقدم الأكشن في الفيلم ويبتعد عن الكوميديا تمامًا، وأكد أنه لا يمانع من تقديم أدوار الشر والأهم أن يكون الدور جديدا ومميزا.
من المعروف أن مصطفى خاطر قدم في رمضان 2018 مسلسل ربع رومى.
بينما الفنانة إيمان العاصى فقالت أنها سعيدة بالوقوف أمام أمير كرارة في حرب كرموز.
وأضافت أن السينما المصرية تطورت بدليل تقديم فيلم كبير مثل حرب كرموز.
من المعروف أن إيمان العاصى شاركت في رمضان 2018 بمسلسل قانون عمر أمام حمادة هلال وحققت نجاحا كبيرا من خلال الدور.