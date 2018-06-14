صناع حرب كرموز يتحدثون لـ صدى البلد.. أمير كرارة: بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج الفيلم إلى النور.. مصطفى خاطر: لهذا السبب اتجهت للأكشن.. بيومي فؤاد: أول مرة أقدم دورا تراجيديا

أمير كرارة:

عانيت كثيرا في حرب كرموز

ماجد المصري:

عيني على دور محمود حميدة في حرب كرموز

بيومي فؤاد:

أول مرة أقدم دورا تراجيديا في السينما

مصطفى خاطر:

اتجهت للأكشن في حرب كرموز

إيمان العاصي:

سعيدة بالعمل مع أمير كرارة في حرب كرموز