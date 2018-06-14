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أخبار العالم

استطلاع:غالبية الألمان ضد سياسة ميركل بشأن اللجوء

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:36 م
صدى البلد
أ ش أ
كشف استطلاع للرأي أجراه معهد (آرفورتر انسا) أن 65 بالمائة من الألمان المستطلعة آراؤهم، ضد سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن اللجوء.

كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأحزاب الألمانية ضد سياسة اللجوء أيضا، وذلك بنسبة 63 بالمائة لدى ناخبي الائتلاف المسيحي الديموقراطي، وبنسبة 75 بالمائة لدى ناخبي الحزب الليبرالي الحر، وبنسبة 96 بالمائة لدى حزب البديل من أجل ألمانيا.

يذكر أن المستشارة الألمانية ميركل تواجه خلافات حقيقيه داخل ائتلافها الحاكم مع حليفها البافاري ووزير داخليتها هورست زىهوفر بشأن ملف اللاجئين، وهو ما ظهر في قمة الاندماج - أمس - في دورتها العاشرة، والتي امتنع زيهوفر عن الحضور فيها وباءت بالفشل.

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