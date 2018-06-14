قراء صدى البلد يختارون الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة في كأس العالم

أجمع عشاق كرة القدم المصرية على أن محمد الشناوي هو من سيكون حارس مرمى المنتخب الوطنى خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018 والمقرر له أن ينطبق اليوم .



وحصد الشناوي المركز الأول فى استطلاع الرأي الموسع الذى أجراه موقع "صدى البلد" مع القراء بنسبة تجاوزت الـ 51%، بينما حل الحارس المخضرم عصام الحضري بـ 42% من نسبة التصويت، وجاء إكرامي فى المركز الثالث بنسبة 7% فقط.



ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم بروسيا خلال شهر يونيو الجاري، ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى من البطولة رفقة منتخبات روسيا، وأوروجواي، والسعودية.