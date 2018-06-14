ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تركيا تعتقل 18 عنصرا من تنظيم داعش

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:38 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤولون اليوم الخميس إن السلطات التركية اعتقلت 18 شخصا يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم داعش في مدينتي اسطنبول وإزمير اللتين تعدان من أكبر المدن التركية.

وقال مصدر أمني إن 10 من المشتبه بهم اعتقلوا في إقليم إزمير على ساحل بحر إيجه خلال عملية لوكالة المخابرات التركية وشرطة مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية آخرين في اسطنبول أمس الأربعاء. وأضافت أنها تعتقد أن المشتبه فيهم كانوا يقدمون دعما ماليا للتنظيم وسافروا إلى مناطق صراع وعادوا منها وكانوا يتلقون تدريبا على تنفيذ تفجيرات انتحارية.

وأوضحت الشرطة أنها لا تزال تبحث عن ثلاثة آخرين تدور حولهم الشبهات.

وشن تنظيم الدولة الإسلامية العديد من الهجمات في مناطق مختلفة في تركيا في السنوات القليلة الماضية، بينها هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في الأول من يناير 2017 قتل فيه 39 شخصا، وانفجار في قلب المدينة التاريخي في 2016 أدى لمقتل 12 شخصا.

ترشيحاتنا

ميدو يتوقع نتيجة مباراة افتتاح المونديال بين روسيا والسعودية

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

مجدى عبد الغنى يكشف سر الرهان مع محمد صلاح .. فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم

قرار جمهورى بنزع ملكية عقار واعتباره من المنفعة العامة

شاهد.. مخلوق نصف سمكة ونصف طائر يثير حيرة في الصين

ميدو: هذه أسباب تأهل كوبر والمنتخب للمونديال

الموقف الشرعي لمن في فمه أكل وسمع أذان الفجر

ننشر تشكيل الحكومة الجديدة .. وأسماء الوزراء الجدد

الأرصاد: مفاجأة فى طقس أول وثانى أيام العيد

النصر يجدد تعاقد قائد الفريق رسميا

أول تعليق من روسيا على معركة الحديدة في اليمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟