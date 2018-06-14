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أخبار العالم

القوات الأفغانية مستعدة للرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:39 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش،" إن القوات المسلحة الأفغانية تلتزم باحترام وقف إطلاق النار مع حركة طالبان وفقًا لتوجيهات الرئيس الأفغاني، محمد أشرف عبد الغني".

وأضاف دانيش - خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأفغانية كابول - حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية " إنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية شاملة عند المساجد والطرق السريعة والمناطق الترفيهية وعند المناطق التي تقام بها صلاة عيد الفطر"، موضحا أنه
تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بالتعاون الكامل مع المدنيين خلال أيام العيد .
وحث دانيش الأسر على منع أطفالهم من استخدام المفرقعات وأي مواد أخرى قد تتسبب في إشعال النيران.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار وزارة الداخلية الأفغانية لبيان توجه فيه قوات الأمن باتخاذ إجراءات فورية لمنع بيع أو شراء المفرقعات وأي مواد خطرة أخرى تتسبب في اندلاع حرائق.

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