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أخبار البلد

ننشر السيرة الذاتية لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار

الخميس 14/يونيو/2018 - 02:30 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
مجدى ابراهيم و مى شاهين
جددت حكومة المهندس مصطفى مدبولي الثقة في الدكتور خالد عبد الغفرا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ليصبح أول وزيرا للوزارة عقب ثورة 25 يناير لم يطله التغيير أو التعديل بخلاف من سبقوه في هذا المنصب.

وينشر "صدى البلد" السيرة الذاتية للدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس الجديد، حيث حصل على درجة البكالوريوس فى 1 مايو 1984 ودرجة الماجيستير فى 1 ديسمبر 1989 ودرجة الدكتوراة فى 1 ديسمبر 1995.

وكان الدكتور خالد عاطف عبد الغفار رئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والاشعة بكلية طب الاسنان، وذلك قبل صدور قرار بتعيينه عميدا للكلية لمدة 3 سنوات خلفا للدكتور حسام محمد عصام الدين عميد الكلية السابق.

وتولى عبد الغفار وزارة التعليم العالى والبحث العلمي في فبراير 2017 خلفا للدكتور أشرف الشيحي، واستمر في البقاء بالوزارة، والتعديل الوزاري الأخير.

ومن أهم إنجازاته عودة الحياة الطلابية للجامعات والانتخابات بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، وإنشاء كليات جديدة بمختلف المحافظات وبرامج جديدة بالجامعات، وإنشاء أفرع للجامعات الحكومية منها، استكمال مقومات فرعي جامعتي الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادي الجديد، تمهيدًا لاستقلال كل منهما في جامعة مستقلة وفقًا للمخطط العام للتعليم العالي.

وأنجزت وزارة التعليم العالي خلال الآونة الأخيرة عدة ملفات، منها مشروع الجامعات الأهلية والتوسعات في إنشاء الجامعات، وبدء خطوات التنفيذ فيها ومنها "جامعة الملك سلمان – جامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا – جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الإسكان إبان تولي مدبولي حقبة وزارة الإسكان".

وأعلن الوزير أنه جارى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لجامعات (الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة).

ونجحت الوزارة مع عبد الغفار، في عبور تنسيق عام 2017 -2018، لبر الأمان، دون أي مشكلات، والتصدي لتسريبات الحدود الدنيا، وتوفير الأماكن للطلاب النجاحين بالثانوية العامة في الجامعات والمعاهد، مع التصدي للكيانات الوهمية، وغلقها وعدم التلاعب بمستقبل الطلاب التعليمي.

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