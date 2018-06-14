ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تعرف على أماكن صلاة عيد الفطر في أسيوط

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:47 م
المهندس ياسر الدسوقي
المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط
إيهاب عمر
أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات الخاصة بالصلاة بمختلف المراكز، مشيرا إلى أن أسيوط سوف تنظم صلاة عيد الفطر المبارك بساحتي أرض الملاعب ومسجد ناصر في مدينة أسيوط على أن تضم مكانا خاصا كمصلى للنساء.

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، إن الأماكن التي تم اختيارها بأسيوط تضم مساحات كافية لاستقبال المصلين يوم عيد الفطر المبارك، مع توفير مكان خاص للنساء في ساحة مسجد ناصر، يبدأ من مدخل شارع عثمان بن عفان باتجاه مسجد ناصر، وتخصيص مكان خاص للنساء أيضا بمنطقة أرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط في ملعب كرة السلة، على أن يكون مصلى الرجال بالملعب الرئيسي بساحة أرض الملاعب.

وعقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، اجتماعا لمناقشة عملية التنسيق والترتيبات اللازمة لفرش الساحتين والإشراف عليهما من قبل العلاقات العامة بديوان عام المحافظة وللتنسيق مع مديرية أوقاف أسيوط وقدم التهنئة خلال الاجتماع لمواطني أسيوط بحلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعود به على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأكد سكرتير عام المحافظة على متابعة الوزير المحافظ لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والشئون الاجتماعية والأوقاف والشباب والرياضة والوحدات المحلية بتجهيز وتوفير ما يتطلبه المواطنين خلال هذه الأيام المباركة.

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح هل تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت في يوم واحد مع العيد

فى عيد ميلادها.. تعرف على سر تعنيف فاتن حمامة لسيمون

انهيار تطبيق واتس آب فى معظم مناطق العالم

السعودية فى مهمة صعبة أمام روسيا بافتتاح كأس العالم.. اليوم

هاني أبو ريدة يعلن: كوبر يجدد تعاقده مع المنتخب بعد كأس العالم

الأرصاد: مفاجأة فى طقس أول وثانى أيام العيد

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

الإمارات تمنح إقامات مؤقتة مجانية للباحثين عن عمل لأول مرة

التعليم: نسبة النجاح في عينة انجليزية الثانوية تخطت الـ85%

رسميا .. الفيفا يؤكد أحقية التليفزيون المصرى فى إذاعة كأس العالم

ناقد رياضى: مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواى بشرى سارة.. فيديو

حسم مصير مشاركة محمد صلاح أمام اوروجواي بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال قلب أمه يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن‎.. صور

ريم البارودي تبهر معجبيها بإطلالة جريئة.. صور

فاطمة ناصر تتألق بالبرتقالي في أحدث جلسة تصوير ..صور

هند صبري تبهر متابعيها بإطلالة أنثوية بالقفطان المغربي.. صور

مران السعودية الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا .. فيديو

فيديو

شاهد.. صدى البلد يرصد المركز الإعلامي المخصص لكأس العالم
كلبش 2 الحلقة 29 .. هيثم أحمد زكى يخطف روجينا.. فيديو
بث مباشر .. الحكومة تحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي
مشاهدة بث مباشر السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم .. جودة عالية
السهام المارقة الحلقة 28.. ذبح هاني عادل بأيدي داعش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟