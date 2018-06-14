تعرف على أماكن صلاة عيد الفطر في أسيوط

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات الخاصة بالصلاة بمختلف المراكز، مشيرا إلى أن أسيوط سوف تنظم صلاة عيد الفطر المبارك بساحتي أرض الملاعب ومسجد ناصر في مدينة أسيوط على أن تضم مكانا خاصا كمصلى للنساء.



وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، إن الأماكن التي تم اختيارها بأسيوط تضم مساحات كافية لاستقبال المصلين يوم عيد الفطر المبارك، مع توفير مكان خاص للنساء في ساحة مسجد ناصر، يبدأ من مدخل شارع عثمان بن عفان باتجاه مسجد ناصر، وتخصيص مكان خاص للنساء أيضا بمنطقة أرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط في ملعب كرة السلة، على أن يكون مصلى الرجال بالملعب الرئيسي بساحة أرض الملاعب.



وعقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، اجتماعا لمناقشة عملية التنسيق والترتيبات اللازمة لفرش الساحتين والإشراف عليهما من قبل العلاقات العامة بديوان عام المحافظة وللتنسيق مع مديرية أوقاف أسيوط وقدم التهنئة خلال الاجتماع لمواطني أسيوط بحلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعود به على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد سكرتير عام المحافظة على متابعة الوزير المحافظ لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والشئون الاجتماعية والأوقاف والشباب والرياضة والوحدات المحلية بتجهيز وتوفير ما يتطلبه المواطنين خلال هذه الأيام المباركة.